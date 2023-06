Vývoj bojů (470. den): Ukrajinská ofenziva směřuje k Azovskému moři, Rusům chce vzít spojení s Krymem

Kde Ukrajinci útočí.

Co hlásí Rusové a co se z jejich tvrzení dá vydedukovat.

Ukrajinci útočí na nejlépe opevněnou část fronty –⁠ co všechno musí zvládnout, aby ji překonali.

Mapy dne –⁠ Lobkove, Orichiv, Velyka Novosilka + ruské obranné pozice u Orichivu.

Videa dne –⁠ záběry z probíhající ofenzivy ukazují Ukrajince v Lobkove, ruský vrtulník střílející na ukrajinský tank či utíkající ruskou pěchotu u Velyké Novosilky + prasklé svary na věži T-90M; BMP na rybaření; bombardování v Umani, záběry z ukrajinské ofenzivy.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 8. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinská ofenziva se definitivně naplno rozběhla. Její sledování velmi komplikuje totální ticho, které Ukrajinci od víkendu důsledně dodržují. Jediná oficiální věta, kterou dnes ukrajinský generální štáb –⁠ a tedy i celá armáda –⁠ o místech útoků zveřejnil, zněla: „Nepřítel zůstává v defenzivě.“

I neoficiální informační kanály si dávají pozor, aby neprozradily nic důležitého.

Ocitli jsme se tak v situaci, kdy jsme odkázáni prakticky výhradně na ruské zdroje, ruské analýzy a ruská hodnocení dosavadního průběhu útoků. Ty jsou však notoricky nedůvěryhodné. Pokud by tentokrát měly pravdu, znamenalo by to, že ukrajinský útok vykrvácel hned na začátku.

Není tomu tak. Ukrajinská armáda do ofenzivy zatím zapojila jen zlomek vyčleněných sil. Navzdory opravdu intenzivním bojům navíc vůbec není jisté, zda hlavní úder nepřijde jinde.

Dnešní vývoj bojů shrne veřejně známé informace, pokusí se rozšifrovat, zda se mění tón ruských zpráv, a detailně zanalyzuje ruskou obranu v celé její hloubce na místě, kde se aktuálně bojuje nejintenzivněji.

Kde Ukrajinci útočí, co o tom hlásí Rusové a co se z jejich tvrzení dá vydedukovat. Ukrajinské jednotky