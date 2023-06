Fiala se chová odpovědně, nevystupuje s vlastním ódéesáckým názorem, říká Vystrčil v Aréně N

Při výběru ústavních soudců si Hrad a Senát vzájemně vyjasnily pozice, myslí si předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). V Aréně N kritizoval některé senátory za to, že chtěli vliv na nominace, zástupci Hradu podle něj zase neměli v Senátu za prezidentovy nominandy lobbovat. Vystrčil si také myslí, že by vláda měla víc vysvětlovat svou politiku, chyby podle něj plynou zejména z nutnosti domluvy mezi pěti stranami. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a v podcastových platformách.

Na co se v podcastu také ptáme?

Na peripetie kolem výběru ústavních soudců.

Jak hodnotí práci vlády a fungování koalice.

Co říkal na fotku svého spolustraníka Jana Zahradila s čínským velvyslancem.

Zda ve společnosti cítí únavu z pomoci Ukrajině.

Co vás překvapilo víc? Odmítnutí dvou kandidátů ústavně-právním výborem, nebo ten poměrně jasný výsledek na plénu?

Více mě překvapilo tak razantní odmítnutí dvou kandidátů na ústavně-právním výboru, ale i tam jsem čekal, že to nebude jednoduché. Ani jedno pro mě nebylo nějaké velké překvapení, ale pokud chcete, abych to nějak seřadil, tak větší překvapení byl ústavně-právní výbor.

Zazněly podle vás výhrady, které to odmítnutí dostatečně zdůvodnily?

Neslyšel jsem jednání v ústavně-právním výboru. Vnímal jsem to jako právo členů výboru hlasovat podle toho, jak si myslí, že to je správné.

Pokud se podíváme na složení výboru a na vystupování jeho členů na plénu, je evidentní, že to není zmenšenina pléna nebo jeho stín. Pokud by se někdo opravdu pořádně zabýval názory senátorů v ústavně-právním výboru, zjistil by, že názorové spektrum je jiné než v plénu. A potom by nebyl tak překvapen, jak někteří pořád dokola píšou a pořád dokola se na to ptají.



Od některých senátorů zaznívaly dotazy na konkrétní názory kandidátů, například na manželství stejnopohlavních párů nebo korespondenční volbu. Je to podle vás legitimní? Měli by senátoři a senátorky vybírat ústavní soudce podle toho, zda mají na něco takový či onaký názor?

Nemělo by to být tak, že budeme senátorům říkat, na co se mají, nebo nemají ptát, to se na mě fakt nezlobte. A jestli je otázka chytrá, nebo hloupá, ať si každý posoudí a případně okomentuje, senátoři by s tím měli počítat. Já bych se třeba na tyto otázky asi neptal, ale senátoři se mohou zeptat na cokoliv. Nesou odpovědnost nejen za to, jak rozhodují, ale třeba i za to, jak se ptají.

Senát bude brzo schvalovat dalšího člena nebo členku Ústavního soudu. Už vám prezident sdělil, koho navrhuje?

Jsme s panem prezidentem domluveni, že