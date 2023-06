Být „zlodějem příběhů“ je strašně bezohledná práce

Komentář Ondřeje Štindla: Co to znamená ukrást příběh? Ta otázka byla místy dost emotivně diskutovaná v souvislosti s novým románem Aleny Mornštajnové Les v domě, v němž prý autorka „vytěžila“ text výtvarnice Toy Box. Bez ohledu na to, jestli ke „krádeži“ skutečně došlo – takto chápané vlastnictví příběhů je v protikladu k povaze literatury a spisovatelství.