Vnitro čelí desítkám kyberútoků týdně. Jde i o hackery podporující Rusko, varuje ministerstvo

Ministerstvo vnitra čelí každý týden desítkám kybernetických útoků na své servery. Některé mají za cíl vkrást se do státních systémů a vysávat z nich informace, jiné zase zkouší servery zahltit a shodit. Nový vrchní ředitel ministerstva vnitra pro vnitřní bezpečnost Jan Paďourek to potvrdil Deníku N. Útočníky je složité vystopovat. Jsou ale i případy, kdy se původce podařilo odhalit. Šlo o hackerskou skupinu hájící zájmy Ruska proti Ukrajině. Paďourek poukazuje na to, jak zásadní je kybernetická bezpečnost státu a mezinárodní spolupráce v této oblasti.