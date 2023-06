Ukrajinská dívka čelila v české škole šikaně. „Strašně ji ranilo, když děti chválily Rusko,“ říká matka

Sedmiletá Ukrajinka Polina čelila ve škole ve východočeském Opočnu šikaně od spolužáků. Dívka nahrála incident na telefon – podle nahrávky děti sprostě mluvily o Ukrajině a vyzdvihovaly Rusko. Následně jeden z chlapců plivnul dívce do obličeje. Její matka už záležitost řešila se školou i s rodiči a jejich dětmi, které se omluvily. „Polina vnímá takové věci hodně bolestně. Protože ví, co se u nás na Ukrajině děje. Jak jí pak nemá být líto, když někdo řekne, že Rusko je lepší než Ukrajina?“ říká v rozhovoru s Deníkem N její matka Maria Butkivska.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak se rodina dostala do České republiky.

Proč utekla z Ukrajiny spolu se svými dětmi.

Co na Ukrajině rodina zažila.

Jak řešila konflikt ve škole a proč došlo až na setkání matky a dcery s dalšími rodiči a chlapci, kteří dívku šikanovali.

Kdy jste přijeli do České republiky?

V březnu 2022. Bydleli jsme na Ukrajině v nevelkém městečku Korosteň v Žytomyrské oblasti. (Jedno z nejstarších ukrajinských měst ležící na řece Už, zhruba 150 kilometrů od Kyjeva směrem na severozápad. Město se loni na jaře ocitlo na jednom z hlavních tahů ruské armády, která mířila z Běloruska k ukrajinské metropoli, pozn. red.). Asi 80 kilometrů od nás je ukrajinsko-běloruská hranice.

Proto jste se rozhodli odjet?

Ano, kvůli dětem – mám dcerku a syna, kterému je teď rok a půl – jsem chtěla být v bezpečí. Zamířili jsme k vám.

Pamatujete si na chvíli, kdy jste se definitivně rozhodla opustit domov? Co bylo tím bezprostředním impulzem, poslední kapkou?

Hned poté, co nás Rusové přepadli, byly kolem našeho města slyšet exploze. Do některých obcí Rusové vstoupili a okupovali je. Nedaleko od nás se to všechno odehrávalo. Přímo vedle našeho městečka vede hlavní silniční trasa na Kyjev.

Právě tím směrem jely ruské tanky. Všechno se to odehrávalo v naší bezprostřední blízkosti – spousta techniky, vojáků, tanků. Bylo to hrůzostrašné. Tehdy