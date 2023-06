Čech v Chersonu: Celé město je jeden velký dobrovolník. Jsou ale místa, odkud se o pomoc ještě nedovolali

Třiadvacetiletý Richard Křesina řídí pobočku humanitární organizace Koridor UA na jihu Ukrajiny. Voláme mu do Chersonu, kde zjišťuje, co je nejvíc potřeba a jak pomoc koordinovat. Signál ve městě, které je částečně zaplavené vodou ze zničené Kachovské přehrady, je ale velmi špatný, odpovědi nakonec Křesina zasílá typickou ukrajinskou metodou – hlasovými zprávami.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co je v Chersonu nejvíc potřeba?

Jak dobře je pomoc koordinovaná a kam se ještě nedostala?

Co lze čekat, až opadne voda?

Jak místní lidé po tom, čím vším za války prošli, reagují na dobrovolníky?

Pomohla městu návštěva prezidenta Zelenského?

Richarde, pro začátek – jaká je v Chersonu situace, jak velká část města je zaplavená?

Čerstvé satelitní snímky to mapují docela dobře. Když to vezmu podle rajonů (městských obvodů, pozn. red.), třeba do Korabelného (jihozápad města) se skoro nedostaneme, tam jsou domy v přízemí zatopené.

Jak se voda vylila, zasáhlo ale znečištění i