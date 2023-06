Trump půjde před soud kvůli tajným dokumentům. V Miami si vyslechne sedm bodů obžaloby

Je to podruhé v životě Donalda Trumpa, kdy byl obžalován z trestného činu. Je to ale poprvé v dějinách Spojených států, co byl bývalý prezident obžalován z federálních trestních činů.

V případě Donalda Trumpa hned ze sedmi.

Body obžaloby si má vyslechnout v úterý po 21. hodině SELČ u Soudu jižního distriktu ve floridském Miami, což je hodinu cesty od jeho rezidence Mar-a-Lago. Právě tam jej vyšetřovatel viní, že si po odchodu z Bílého domu odnesl utajované dokumenty, odmítal je vydat a přechovával i ty, o nichž tvrdil, že je vydal.

„Dostaví se, nebude