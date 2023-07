Proč ženy rády kritizují jiné matky? Za hejtem je třeba vidět nejistotu, říkají autorky pořadu a knihy Protivný sprostý matky

Na naši generaci kladou neskutečnou zodpovědnost za naše děti i ve směrech, ve kterých nemáme kompetenci se správně rozhodnout, říkají autorky knihy Protivný sprostý matky. „Máme pocit, že musíme všechno vědět, a to začíná už v těhotenství. Cítíme zodpovědnost za to, abychom porodily ‚správně‘, aby dítě nemělo trauma. Po porodu musí být bonding, aby dítě nemělo trauma. Jenže situace může být nepředvídatelná.“

Dramaturgyně České televize Kateřina Krobová odcházela na mateřskou jako „mladá a nadějná“. Po šesti letech se vrátila jako „paní s dětmi, která musí začít od nuly“.

„Návrat po rodičovské je kritický moment, během kterého ženy i celé rodiny procházejí velkými změnami a může to mít negativní vliv na duševní zdraví. Není to totiž tak, že se měsíc rozhlížíte a druhý měsíc pracujete,“ říká Krobová s tím, že jí trvalo dva roky, než se začala zase cítit užitečná.

Krobová si po návratu našla na stole projekt kreativní producentky a režisérky Lucie Macháčkové, která se tehdy rozhodovala, zda být matkou, nebo ne. Relace se měla jmenovat Protivný sprostý matky. Macháčková se nakonec matkou stala, ale na mateřskou nešla.

„Na jedné straně vám lidé tleskají, jak jste dobrá, ale na druhé straně vás odsoudí a řeknou, že vaše dítě je chudák,“ popisuje svou zkušenost. Rodičovská a návrat do práce je podle ní téma, které trápí mnohé matky, ale mluví se o tom málo.

Lucie Macháčková a Kateřina Krobová již mají na kontě 22 částí pořadu Protivný sprostý matky, kde se zabývají různými tématy – od porodů přes potraty a přijetí vlastního těla až po to, co dělat, pokud se matka zamiluje. V květnu jim vyšla i stejnojmenná kniha.

V rozhovoru si s nimi povídáme i o tom:

jak se začaly věnovat tabuizovaným tématům spojeným s mateřstvím,

proč je návrat z mateřské do práce tak komplikovaný a zda se s tím dá něco udělat,

jak návody na šťastné dětství vyvolávají v ženách nejistotu a podkopávají jejich pozici matek,

proč je mezi matkami tolik hejtů a proč se navzájem kritizují,

o čem je jejich nová kniha.

V pořadu Protivný sprostý matky jste rozebíraly témata související s mateřstvím, která jsou do jisté míry stále tabu a která matkám často dávají pocit selhání nebo neschopnosti. Věci, pro které se ocitáme pod tlakem společnosti a potom se skutečně můžeme cítit jako protivné sprosté matky. Cítily jste se tak i vy, když jste s nápadem na pořad přišly?

LM: Když jsem se nápad snažila prosadit v České televizi, ještě jsem nebyla matkou. Měla jsem však už po třicítce a přemýšlela jsem, co se životem a zda být matkou, nebo ne. Měla jsem jistou představu o mateřství a myslela jsem si, že se budu muset rozhodnout, jestli budu mít kariéru, koníčky a cestovat, nebo budu matka.

Měla jsem pocit, že to je buď – nebo. Pořad je jakýmsi audiovizuálním odrazem mého váhání. Zpracovali jsme tam příběhy spousty žen, které se rozhodly nastavit si mateřství různými způsoby. Díky pořadu jsem si uvědomila, že mateřství není jen černé, nebo bílé, ale má spoustu odstínů.

KK: Pro mě byl ten projekt také velmi osobní. Našla jsem si ho na stole, když jsem se vrátila do práce po šesti letech na mateřské. Přestože jsem nebyla celou tu dobu jen v rodičovské bublině a s televizí jsem udržovala kontakt, vrátila jsem se do úplně jiného světa. Byla jsem čtyřicátnice a musela jsem znovu od nuly hledat své místo pod sluncem. Projekt mě proto nadchl a začaly jsme na něm s Lucií pracovat.

Lucie, jak jste se nakonec rozhodla? Být matkou, nebo ne?

LM: Stala jsem se matkou během natáčení pořadu. Mé dceři je nyní rok a tři čtvrtě. Nenastoupila jsem na mateřskou, ale od začátku pracuji. Jak říkám, zjistila jsem, že to není černobílé, a podařilo se mi nastavit si to tak, abych mohla být máma, ale abych mohla i pracovat, natáčet, vydat knihu a dělat stand-up.

Takže se to dá a člověk se nemusí vzdát svého života.

KK: Já bych doplnila svůj názor. Podle mě se to nedá úplně, protože vždy něco obětujeme. Každý z nás hledá nějaký model, který je pro nás nejpřijatelnější, ale ten se bude měnit v čase, protože i mateřství se mění a neustále nás něco překvapuje.

Mně pomohlo, když jsem si po návratu z mateřské uvědomila to, že vždy je třeba něco obětovat a člověk nemůže mít všechno. Nemusíme se hnát za dokonalostí, neboť nemusíme být dokonale spokojení s tím, co máme, v každé fázi života a rodičovství.

Kateřino, vy jste byla šest let na rodičovské a návrat byl náročný. Určitě to trápí mnohé ženy. Jak být s dětmi šest let a potom se vrátit do práce, jako by se nechumelilo? Dá se to psychicky zvládnout?

KK: Je to skutečně kontroverzní a silné téma, ale nenajdete při něm správné řešení. Já jsem pět let z těch šesti byla v kontaktu s kolegy a dělala jsem na pár projektech, a přesto mi po nástupu do práce trvalo dva roky,