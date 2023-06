Co nejcennějšího byste obětovali, abyste přesvědčili kamaráda, že život má smysl?

Článek obsahuje spoilery.

Druhákům na bratislavském gymnáziu položila učitelka jednoduchou otázku: „Nakolik se cítíte být úspěšní?“

Své pocity měli ohodnotit na stupnici od 1 do 10.

Většina si dala „známku“ 3 nebo 4.

Žáci jedné z nejlepších bilingvních škol, kteří plynně mluví cizími jazyky a většina se chystá na zahraniční vysoké školy. Přesto se necítí být úspěšní.

Právě tento malý sociální experiment ze synovy třídy se mi vybavil, když jsem sledovala jednu z úvodních scén dánsko-německého filmu Nic.

Osmáci ve filmu mají v hodině vyplnit dotazníky, které ukáží, které povolání by jim nejvíce sedělo. Sám učitel přitom tvrdí, že na tom ve skutečnosti nezáleží, že „o nic nejde“. Jen to je třeba vyplnit, ať mají všichni klid.

Pihatý Pierre Anthon to však odmítne. Odejde ze třídy, vyleze venku na vysoký strom a odmítá z něj slézt.

„Na ničem nezáleží,“ vykřikuje ze stromu. „Protože všechno začíná jen proto, aby to skončilo. V okamžiku, kdy jste se narodili, začínáte umírat. A tak je to se vším.“

Spolužáci si rychle uvědomí, že musí Pierra Anthona ze stromu dostat. Protože nikdo z nich nechce žít ve světě beze smyslu, který popisuje.

„Musíme Pierru Anthonovi dokázat, že jsou věci, na kterých záleží,“ dohodnou se.

Jenže se mu to rozhodnou dokázat poměrně drastickým způsobem – začnou postupně obětovat to, co má pro ně největší hodnotu. A jelikož o tom, co má každý přinést jako oběť, rozhoduje vždy někdo jiný, drastičnost jejich činů se stupňuje. A nikdo už nebere ohled na pocity jiných.

Začne to milovanými sandály po mámě, pokračuje ukradenou státní vlajkou a Kristem na kříži z kostela a končí to…

Může být i panenství