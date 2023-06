Duše těch 600 lidí dojdou pokoje, až zase budu stát v Mariupolu na jevišti, říká herec z vybombardovaného divadla

Dmytro Murancev vypráví tiše. Zatímco okolní město, kdysi československý Užhorod, slaví festival a spousta místních má jak zapomenout na válku, my – reportér Deníku N Jan Wirnitzer a ukrajinská novinářka Marharyta Golobrodska – po něm chceme přesný opak. Aby se mladý student herectví vrátil do dní, kdy se s přítelkyní a její matkou skrýval v mariupolském divadle. I do okamžiku, kdy na něj spadla ruská bomba.