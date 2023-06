Nový šéf ČT: Kdybych měl mikrofon do ucha moderátora, ve druhé prezidentské debatě bych mu doporučil zmírnit

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Čím si myslí, že přesvědčil Radu ČT?

Jak má vypadat možná společná zpravodajská aplikace všech veřejnoprávních médií?

Pokládá zpravodajství ČT za nestranné?

Proč plánuje „refresh“ pořadu Reportéři ČT?

Jaké jsou podrobnosti jeho podnikatelských aktivit, zejména dávné krátké spolupráce s později odsouzeným lobbistou Markem Dalíkem?

Jak plánuje zajistit financování ČT?

Volba neměla jasného favorita, ve hře byla i možnost, že se potřebných deset hlasů nepodaří získat nikomu. Co podle vás rozhodlo, že ředitel zvolen byl a že jste radní přesvědčil právě vy?

Já bych si ješitně dovolil tvrdit, že můj důraz na digitální agendu v kontextu konce terestrického vysílání bylo to, co mohlo radní oslovit. Ale nepochybně svou roli sehrály i informace, které v pondělí zveřejnil server Info.cz, týkající se kontraktu, o kterém údajně management kolem Petra Dvořáka jedná s platformou Voyo. Musím říct, že pro mě to byla také nová informace a podle mého soudu je třaskavá.

Nejsem si jist, zda posluchači vědí, oč jde – o připravovanou smlouvu mezi Českou televizí a Novou o tom, že by platforma Voyo měla práva na některé pořady České televize už ve fázi jejich vzniku.

Česká televize by vlastně sdílela téměř veškeré produkční informace s dramaturgií platformy Voyo už od okamžiku vývoje.

To znamená, že by nahlížela do kuchyně České televize.

Do dramaturgických plánů, ano.

Vy v této smlouvě pokračovat nebudete?

S největší pravděpodobností ne. Rád bych se dozvěděl detaily, ale už včera jsem radním řekl svůj názor. Jsem přesvědčený, že je v bytostném zájmu České televize atraktivní produkty směřovat na svou vlastní platformu a nezbavovat se takovéto výhody ve prospěch jednoho z našich největších konkurentů.

Mohla vás Rada ČT vnímat jako kompromis mezi pokračováním fungování televize pod vedením Petra Dvořáka a radikálnější změnou kurzu, kterou nabízeli někteří vaši protikandidáti?

I tohle mohlo sehrát roli. Já jsem nabízel nikoliv revoluci, ale navázání na všechno dobré, co za těch dvanáct let management Petra Dvořáka, jehož jsem byl také součástí, odvedl.

Kladete důraz na šíření obsahu přes digitální platformy, mimo jiné chystáte novou mobilní aplikaci pro zpravodajství, na které by se mohl podílet také Český rozhlas a ČTK. Jak by měla vypadat, co by měla nabídnout nového a kdy by mohla začít fungovat?

Je to zatím můj nápad. Ve chvíli, kdy jsem ještě před volbou oslovil management Českého rozhlasu, byli zatím zdrženliví, nechtěli vstupovat do soupeření o post generálního ředitele ČT. Myslím, že to zná každý z nás – jsme někde na cestách nebo v práci nebo vedeme děti do školy, a když je chvilka, klikneme na aplikaci, zjišťujeme, co se stalo. A když je to něco zajímavého, pokračujeme dál.

Na to my máme Minutu N, abych si udělal trochu reklamu.

V tomhle já vidím budoucnost poskytování jakéhokoliv zpravodajského servisu. Sdružit síly a potenciál těch tří médií veřejné služby mně přijde jako opravdu zajímavý nápad.

Budete měnit současný poměr mezi původní dramatickou či filmovou tvorbou, sportem a zpravodajstvím a publicistikou? Budete na něco z toho chtít klást větší a na něco naopak menší důraz?

Začnu od té dramatiky. Nemyslím si, že je potřeba v tuto chvíli radikálně měnit objem financí, které Česká televize investuje do původní hrané tvorby. Já bych spíš proměnil důraz, který je kladen na uvádění některých typů té tvorby. Rád bych do prime timu dostal také špičkovou zahraniční tvorbu. Jsem přesvědčený, že není nutné tam mít