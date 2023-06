Samorostlý polyhistor, jemuž vnitřní svoboda byla nade vše. Jeho moták z vězení rozvrátil mírový kongres v Moskvě

Je to výmluvný portrét člověka, který byl prudký, rychlý, unikavý. Nejenom v pohybu, ale hlavně v myšlení. Zjevem prozrazoval knihomola. Oči za silnými brýlemi často působily unaveně, zdály se plné písmen. Dialog se Zdeňkem Vašíčkem (1933–2011) byl ale všechno, jen ne unavený.

Pocházel ze slováckého Kyjova; jeho otec tam měl na náměstí dům a v něm železářský obchod, který mu však komunisté brzy po únoru 1948 vyvlastnili. Jeho syn, pozdější filozof, patřil ke generaci, která tvrdost 20. století poznávala od samého začátku; část dětství prožil za protektorátu a na střední a vysokou školu chodil v době vrcholícího kultu J. V. Stalina. Nový režim mu byl pro smích, za což také platil: v roce 1950 ho z kyjovského gymnázia vyloučili. Zachránil se odchodem do Baťova Zlína, tehdy již Gottwaldova. Nastoupil tam jako dělník do znárodněného Svitu, což mu umožnilo dostudovat gymnázium večerně a v roce 1952 odmaturovat.

Potom se přihlásil ke studiu filozofie na Vysoké škole politických a hospodářských věd. Po únoru 1948 a celkovém zhrubnutí poměrů původní plán školy (která měla vychovávat inteligenci v režimu Národní fronty) rychle vzal zasvé. Vašíček patřil k pár šťastlivcům, kteří přešli na Filozofickou fakultu UK, kde v roce 1957 absolvoval v oborech filozofie a historie.

Bez iluzí o režimu i o své budoucí roli v něm. „V polovině padesátých let mi to bylo jasné,“ vzpomínal. „Dosavadní civilizace padla, alespoň za železnou oponou. Pár století se to nehne, stejně jako po pádu říše římské… Takže, blbečku, co teď? Po pečlivé úvaze jsem zvolil závětří,