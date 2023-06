Nejlepší černozem v Evropě je pryč. Chemik a ekolog vysvětluje, čím vším ji zdevastuje voda z přehrady

Vodní elektrárna a s ní i voda, na kterou si za téměř 70 let těsného soužití zvykli obyvatelé obou břehů Dněpru, je pryč. Maxim Soroka, ukrajinský ekolog, chemik a expert na ekologický monitoring, srovnává důsledky kachovské tragédie se situací po výbuchu atomové elektrárny v Černobylu.

„Je to rozsáhlá ekologická katastrofa, ekocida,“ hodnotí stav po destrukci Kachovské přehrady ekolog Maxim Soroka. „Vždyť se vylila největší ukrajinská nádrž! Nejde jen o záplavy, mrtvé ryby a stovky tisíc lidí bez pitné vody. Ale o likvidaci celého ekosystému, který se už nikdy nepodaří obnovit. Nepodaří se ale obnovit ani to, co tady bylo před vybudováním přehrady.“

Na co jsme se mimo jiné ptali: Jaké v tuto chvíli hrozí největší nebezpečí;

jak katastrofa postihne ukrajinské zemědělce;

kolik lidí bude muset oblast navždy opustit.

Co je z pohledu chemika a ekologa v tuto chvíli, dva dny po destrukci hráze, největším nebezpečím pro obyvatele postižené oblasti?

Z chemického hlediska jsou to tři nejvážnější hrozby. První riziko představují oleje používané v systémech chlazení. A další ropné produkty. Ale ty oleje bych vyzdvihl zvlášť. S jistotou víme, a potvrdila to i vláda, že ve vodě je