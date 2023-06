Vývoj bojů (468. den): Ukrajinci se rozehřívají. Rusové místo Leopardů zničili traktory

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí z úterý 6. června. Situace na některých místech již může být jiná.

Ruská armáda touží po zničených Leopardech natolik, že se chlubí zničenými traktory. O symbolickém významu západních tanků na bojišti svědčí úterní příběh, který opět ztrapnil ruské ministerstvo obrany. To zveřejnilo video z paluby vrtulníku Ka-52, které podle něj zachycuje útok a zničení ukrajinských tanků Leopard 2.

Stačí však zběžný pohled na záběry a každý, kdo alespoň jednou v životě viděl Leopard 2, si všimne, že tu něco nesedí. Stroje na záběrech vypadají vyšší, kratší a „hlaveň“ vypadá, jako by ji někdo zkrátil. Není tu ani náznak tankové věže nebo pásů. Zkrátka nic, co by připomínalo tank.

The Ministry of Defense of the Russian Federation stated that this is a Leopard 2 tank

Rozdíl byl tak do očí bijící, že na něj upozorňovali i ruští autoři. Rychle se ukázalo, že Ka-52 s největší pravděpodobností střílely na kombajny a postřikovače John Deere 4830. Rozhodně to nebyly tanky.

Russians have released a video in which they claim a Russian Ka-52 helicopter strikes on “Leopard 2 tanks.” Only for some reason this “Leopard” looks more like a tractor. For example, John Deere 4830. pic.twitter.com/0e1l2GEp2C

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2023