Pointa N: Kavčí hory čeká po dvanácti letech změna

Dnešní dění vybral a okomentoval Tomáš Linhart, o státním rozpočtu psal Jan Úšela.

Volejte ředitele

Petr Dvořák, čtyři hlasy; Jan Souček, jedenáct hlasů. To je výsledek volby generálního ředitele, který po 16. hodině vyhlásila Rada České televize. Do čela veřejnoprávní televize tak usedne nový šéf, který dnes působí jako ředitel brněnského studia. Dvořák instituci vedl od roku 2011.

Hlasování to bylo napínavé. Než se patnáctka radních rozhodla, zda dá přednost kontinuální zkušenosti, nebo čerstvému větru z Brna, proběhla dvě neúspěšná kola volby. To první bylo relativně hladké a radní do užšího výběru přesvědčivě poslali Dvořáka a Součka.

Debata to byla poměrně dlouhá a radní neváhali kandidátům vyčíst třeba i pravopis. Radní Tomáš Řehák například při dopoledním představování kandidátských projektů řekl Martinu Konrádovi, bývalému řediteli TV Prima, že má „ledabyle napsanou koncepci s množstvím gramatických chyb“. Ten to však odmítl s tím, že čtrnáct stran zpracovaného programu za ledabylost nepovažuje.

Když Konrád uvedl, že by si na ČT představoval více pořadů typu Kotel, opáčil Řehák, že veřejnoprávní televize Kotel nikdy nevysílala ani nevysílá. Konrád se následně hájil tím, že Kotel v koncepci uvedl pouze jako následováníhodný příklad, který nebyl správně pochopen. Při vší úctě k Michaele Jílkové a jejímu pořadu Máte slovo je však asi dobře, že tento záměr zůstane nenaplněn.

Téměř celodenní jednání nabízelo odlehčených momentů poskrovnu, úsměvy na tváři kandidátů i radních však alespoň na chvíli vykouzlily přinesené chlebíčky a káva namísto přestávky na oběd.

