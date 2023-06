Chorvatské varování pachatelům z Kachovky: Za válečný zločin zničení přehrady hrozí soud

28. ledna 1993 se nad druhým největším jezerem v Chorvatsku rozlehl ohlušující výbuch. Zuřila válka a miny rozmetaly část hráze, která držela na uzdě půl miliardy metrů krychlových vody v přehradě Peruća. Osud velitele jugoslávské armády, který byl za tento válečný zločin odsouzen, ukazuje, co může čekat lidi odpovědné za zničení Kachovské přehrady, ale i to, jak krkolomná může být cesta ke spravedlnosti.

Dnes je to malebný pohled na překrásnou krajinu, který člověka přiměje zastavit se na břehu Perućského jezera. Někdo se do jeho blýskavých vod možná zahledí pozorněji a mimoděk se otřese při vzpomínce na to, co si o nich místní šeptají.

Prý tam žijí hadi „tlustí jako stehno člověka“, dlouzí přes několik metrů a s hlavou velkou málem jako ta lidská. „Veliká černá stvoření se šupinatou kůží“, která se na břehu rozkošnicky vyhřívají na slunci, než z něj sklouznou zpátky do vody a svým mocným tělem víří vlny.

Ale místní si vyprávějí také o tom, že perućská příšera společnost nevyhledává. Prý se ukazuje tak jednou za deset patnáct let a lidí se spíš straní, takže když má člověk aspoň trochu štěstí, vůbec na ni u jezera nenarazí. A když přece jen, jistě vyvázne se zdravou kůží.

Zkáza bratrství a jednoty

Nádrž Peruća (někdy též Peruča), jinak také