Česko-slovenské slovo týdne: borůvka vs. čučoriedka

Pár slov o slově borůvka

Každého rajcujou jiné obrázky. Mně se třeba rozbuší srdéčko nad pěknou starou mapou. A úplně nejvíc nad mapou z nářečního atlasu. Teď myslím hlavně ten náš, Český jazykový atlas.

V něm sice mapy nejsou zvlášť staré, první svazek vyšel v roce 1992, ale zachycují něco, co už není. Nebo se aspoň strašně rychle vymývá a odtéká kamsi do výlevky. Můžeme si to ostatně vyzkoušet na borůvce.

Bobulové názvosloví je snad ve všech jazycích (a podobné je to taky s jedlými houbami) nesmírně bohaté: jedna kulička mívá řadu různých jmen, která navíc žijou v nejrůznějších hláskových obměnách.

Aby to nebylo jednoduché, totéž slovo občas označuje různé plody. Právě borůvka někde bývala jahoda a jinde zase černice – jenže tak zas za dvěma rohy říkali ostružině. A mám takový dojem, že tahle rozmanitost je snad univerzální.

Ostatně Fats Domino tě našel, lásko, na Blueberry Hill, ovšem být ze starého, ne z nového světa, patrně by tě hledal na Billberry Hillu.

Než – k tomu zkoušení. Podívejte se na heslo borůvka v Českém jazykovém atlasu. Kromě vlastní borůvky (a jejích hláskových obměn) tu najdeme od stejného borového základu ještě borovnici, pak černou jahodu a z ní pak pouhou jahodu a černici, brusinku, haferu, skálinku, žbánečku, špánku a střešínku.

Proti polštině slabota, ale jinak docela síla. A pak je tam mapka, ze které vyčtete, jak se borůvkám říkávalo před pár desítkami let, kdy naši dialektologové sbírali pro atlas podklady, tam u vás.

A napište mi na e-mail gpleska@gmail.com, jestli ten „svůj“ krajový název znáte, jestli jste ho slyšeli někoho aktivně používat, jestli byste ho sami řekli. A připište, jestli jste z města, nebo dědiny, protože ve městech jsme nic než borůvky prý neznali už tenkrát.

Čech o slově čučoriedka

Ach, ti falešní přátelé! Mladší Čechové by jistě byli s to odkývat, že na Slovensku se plodu brusnice borůvky říká borievka. No, někde taky, ale ve spisovné slovenštině je to juniperus, jalovec – ten, ze kterého se u nás i na Slovensku dělává borovička, čímž se lišíme od západních krajů, kde se jalovcové zas říká gin.

Nám starším ale pořád zvoní v uších to čarodějné slovíčko čučoriedka, které si nejspíš ani na východ od Moravy nedovedou vysvětlit. A to ani etymologové, kteří vám jinak vysvětlí skoro cokoliv.

Tož možná i jim zní čarodějně, to vám ale vysvětlí někdo povolanější, přímo odtamtud. Ale bylo by to možné vysvětlení toho, že si právě čučoriedku v roce 2009 v internetové anketě nakladatelství Enigma Slováci zvolili slovem roku. Jestli to tedy není docela jinak…

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine