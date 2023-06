„Úspěch ČSSD má v rukou hnutí ANO.“ Sociální demokraty čeká sjezd, Šmarda slibuje vlastní konsolidační balíček

Analýza: Sociální demokraty čeká o víkendu volební sjezd v Plzni. Pozici v čele strany obhajuje předseda Michal Šmarda, kterého vyzve stranický místopředseda Břetislav Štefan. Od sněmovních voleb 2021, kdy strana vypadla z dolní komory, je ČSSD téměř neviditelná, potýkala se zejména s finančními problémy. Popisujeme, v jaké pozici se nejstarší česká strana aktuálně nachází a co by jí mohlo pomoct v tom, aby se opět dostala do politické první ligy.