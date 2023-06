Válečná stezka: Ofenziva začala jako invaze do Normandie. Hlavních ruských linií ale ještě nedosáhla

Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Po měsících čekání naplno propukla ukrajinská ofenziva a zprávy z bojišť jsou přesně tak nejednoznačné, jak se čekalo. Přinášíme přehled, co je jisté, co pravděpodobné, kde ctít zdrženlivost – a co se může dít dál.