Vývoj bojů (467. den): Sedm indicií, že za zničením Kachovské přehrady stojí Rusové

Zničení Kachovské přehrady bude mít ničivé dopady na lidi, místní ekonomiku i ekosystémy.

Z čistě vojenského hlediska by však na tento bezprecedentní čin mohli doplatit i Rusové.

Ukrajinci pokračují v tlaku na Rusy u Bachmutu a ruští partyzáni nadále trollí ruskou armádu.

Video dne – Dominik Hašek v Charkově podpořil Ukrajince.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za pondělí 5. června. Situace na některých místech již může být jiná.

Co ukazuje na Rusy. Pro začátek si připomeňme účinnou techniku, s níž již podle dřívějšího varování BIS pracuje kremelská propaganda. „Cílem ruských informačních operací je zahlcení publika informacemi a dezinformacemi, relativizace pravdy a objektivity a prosazení hesla, že všichni lžou.“

Není proto divu, že ihned po prvních zprávách o zničení Kachovské přehrady začaly kolovat „alternativní verze“, které mají mezi lidmi vyvolat informační zmatek.

V tuto chvíli ještě nelze stoprocentně říci, že přehradu zničili Rusové. Známe však základní fakta a indicie, které ukazují jejich směrem.

1. Přehradu v Nove Kachovce již více než rok kontroluje ruská armáda.

2. Kyjev již loni na podzim tvrdil, že ruská armáda přehradu zaminovala (ruská okupační správa to popřela). To neznamená, že přehrada byla tímto způsobem zničena, i když je to dost pravděpodobné.

3. Ruská armáda v současné době čelí útočným akcím Ukrajinců, z nichž některé probíhají i v oblasti pod Novou Kachovkou. Ukrajinská vojska před zničením přehrady obsadila několik říčních ostrovů na Dněpru. Ruské kanály v úterý