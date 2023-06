Třicetiletá Česká soda je nekompatibilní s dneškem, který před smíchem dává přednost uvědomělému aplausu

To už by dneska odvysílat nešlo. Podobným pamětnickým povzdechem pravidelně končívají reminiscence na zlaté časy českého televizního humoru – dobu, kdy ČT vysílala Českou sodu. V těchto dnech, kdy se připomíná třicáté výročí uvedení toho památného pořadu, frekvence výskytu podobných nostalgicko-zraněných sentencí stoupá.

Míní se jimi většinou to, že soudobé televize by neměly odvahu krýt svou značkou podobně bezohledný (ve smyslu neohlížející se na všechny možné hranice a především hranici tzv. dobrého vkusu), vůči všemožným autoritám neuctivý a až brutálně drzý humor. A podobně by i novodobí autoři neměli odvahu přijít s projektem v podobném duchu. Duch doby je totiž přepjatě korektní a hranice přípustného jsou střeženy mnohem bedlivěji. Proto by si dnes autoři, kteří před desetiletími mohli tvořit podle sebe, s podobnými fórky velmi rychle naběhli.

Na tom všem jistě něco může být, jakkoliv i dnes se najdou autoři, kteří se o humor v příbuzném duchu pokoušejí, třeba i úspěšně. Domnívám se ale, že skutečně zásadní nekompatibilita České sody s dneškem tkví ještě v něčem jiném.

Česká soda, jak ve výročních rekapitulacích zaznívá, byla