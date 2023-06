Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v nedělním pořadu CNN Prima News navrhl, aby jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) nahradil Petra Fialu v čele vlády. Dle někdejšího premiéra je kabinet neschopný a Fiala nebo třeba ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měli raději odjet do Bruselu. Kuba v rozhovoru pro Deník N říká, že se tak Babiš snaží vrazit klín mezi něj a předsedu strany.

Může to být pokus vrazit klín mezi mě a Fialu, říká Kuba k Babišovým výrokům

Jihočeský hejtman Martin Kuba platí v ODS za politika, který občas vybočí ze stranické linie a na rozdíl od mnoha jiných neváhá veřejně kritizovat oficiální politiku občanských demokratů.

Vedle toho vybočuje i tím, že si jej oblíbil šéf nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš a opakovaně jej označuje za lepšího kandidáta na premiéra, než je současný šéf kabinetu a Kubův stranický šéf Petr Fiala. V ODS tak Kuba dostává i dotazy, zda chystá koalici s ANO.

„Tohle jsou absurdní debaty. A vedou je lidé, kteří koalice s ANO mají. Já je nemám a máme volební výsledky, jež nám umožňují skládat vlády bez ANO,“ říká hejtman pro Deník N.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co říká na to, že by podle Andreje Babiše měl v čele vlády vystřídat Petra Fialu?

Co tím šéf hnutí ANO sleduje? Zná se s ním?

A jak hodnotí kroky vlády, kterou vede jeho stranický šéf?

Přišly vám nějaké reakce kolegů z ODS na slova Andreje Babiše, podle kterého byste měl nahradit Petra Fialu na postu premiéra?

Všichni jsou tak trochu zvyklí. Pár reakcí přišlo, stejně jako vloni, když to Andrej Babiš říkal na akci Země živitelka. Co s tím mám dělat? Komentujte věci, co o vás říká Babiš.

Proč to podle vás dělá?

Může to být pokus vrazit klín mezi mě a pana premiéra.

Vy se s panem Babišem znáte nějak blíž?

Ne. Viděli jsme se v momentě, kdy byl premiérem a já hejtmanem. Komunikovali jsme spolu, já jako předseda Asociace krajů a on byl premiér. Byl jsem tehdy člen rady vlády pro zdravotní rizika, takže jsme byli v pracovním kontaktu. A setkali jsme se jednou před lety, kdy jsem byl ministrem a on podnikatelem. To ještě nebyl v politice. Jinak se neznáme.

Říkal jste, že by to mohl být pokus vrazit mezi vás a pana premiéra klín. Proč si vybral právě vás? Je k tomu nějaký důvod?

Jsem politikem, který je v ODS vidět, a občas umím říct