Největší teroristický útok během války. Kachovská přehrada je zničena, záplavy ohrožují desítky vesnic

Ukrajinský zpravodaj listu Kyiv Post Jason Jay Smart to označil za největší teroristický útok v dosavadním průběhu ruské války proti Ukrajině. O ruských teroristech psal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zatímco Rusové zase obviňují Ukrajince.

V noci na úterý 6. června se odehrál jeden z nejvýznamnějších momentů dosavadního průběhu této války. Přehrada Kachovka na řece Dněpr na jihovýchodě Ukrajiny byla vážně poškozena, dalo by se říci zničena, a v těchto chvílích se přes ni valí miliony metrů krychlových vody.

Rozsáhlé oblasti s desítkami vesnic, kde žijí desetitisíce lidí, jsou ohroženy záplavami.

„Ruští teroristé. Zničení přehrady a vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že je třeba je vyhnat ze všech koutů ukrajinského území. Nemůžeme jim nechat ani metr, protože každý metr využijí k teroru,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a na dnešek ohlásil mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

