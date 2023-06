Úřad o osudu hnědouhelné elektrárny opět nerozhodl. Důvodem jsou „nové závažné skutečnosti“

Hnědouhelná elektrárna Chvaletice funguje navzdory tomu, že nesplňuje emisní limity a nemá platnou výjimku z těchto standardů. Krajský úřad o ní měl rozhodnout na konci května, lhůtu ale opět nedodržel. Od majitele zařízení prý obdržel zprávu o „nových závažných skutečnostech“, kvůli kterým rozhodnutí odsunul. Úřad ani provozující skupina Sev.en ale nechtějí říct, kvůli jakým informacím se rozhodnutí posouvá.

O výjimce z emisních limitů pro chvaletickou elektrárnu má rozhodnout Pardubický kraj, na jehož území zařízení leží. Ale ten s verdiktem, který by s největší pravděpodobností pro elektrárnu znamenal fatální komplikaci, stále otálí.

V únoru dokonce celé řízení kraj přerušil, následně proto dostal od ministerstva životního prostředí ultimátum rozhodnout do 22. května. Jenže ani tento termín Pardubický kraj nedodržel, ministerstvo mu proto lhůtu prodloužilo do konce května. Ani do té doby ale kraj nerozhodl a přišel s novým vysvětlením, proč tak nemůže učinit.

„Dne 29. května bylo úřadu doručeno vyjádření účastníka řízení, ze kterého vyplynuly nové závažné skutečnosti, které