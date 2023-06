Anketa s dvacítkou festivalových tipů: kam v červnu míří za hudbou Annabelle, Thom Artway a další čeští hudebníci?

Vydejte se v červnu ve stopách tuzemských umělců. Devatenáct hudebníků se podělilo o své červnové hudební plány (a na začátku léta přineseme další tipy na celé prázdniny).

V našem přehledu najdete tipy z velkých pódií, na kterých se před desítkami tisíc návštěvníků vystřídají světoznámá jména světové hudební scény, až po intimní koncerty na zelené louce pro hrstku hudebních fajnšmekrů. Mezi zmiňovanými akcemi si vyberou milovníci všech žánrů a hudebníci se podělili i o tipy na hudební akce, kam se nejezdí za konkrétními jmény, ale za atmosférou.

Které akce byste si podle nich neměli nechat ujít?

Rock for People, 8.–11. června, Hradec Králové

(The 1975, Muse, Simple Plan, Billy Talent, Papa Roach, Palaye Royale)

Doporučuje zpěvačka Annabelle

Když jsem se dozvěděla, že jsem letos pozvaná, abych zahrála na Rock For People, začala jsem radostí skákat po místnosti. Tím spíš, že letošní line-up je bezkonkurenční! Mám to nejlepší z obou světů – můžu si tam zahrát svůj koncert a zároveň se podívat na umělce, jako jsou The 1975, Nothing But Thieves, zpěvačku Ashnikko nebo X Ambassadors.

Nebo na moji oblíbenkyni