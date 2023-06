Zničení Kachovské přehrady: otázky a odpovědi

Mluví se o největším ruském teroristickém útoku v celé válce. V záplavové oblasti pod přehradou žijí desítky tisíc lidí, Ukrajinci na pravém břehu Dněpru uvedli do pohybu evakuační plány. Co se děje na levém, okupovaném břehu, není příliš známo.

Or maybe nothttps://t.co/tI7XRsVjHG pic.twitter.com/sK1zttbSFP

— Aric Toler (@AricToler) June 6, 2023