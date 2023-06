Vývoj bojů (466. den): Ukrajina je připravena a ztichla. Připravte se i vy

Pssst! Úderné video zahájilo velké ticho.

Podle Rusů už ofenziva začala.

Ukrajinci údajně postoupili severně i jižně od Bachmutu.

Mapa dne –⁠ Bachmut + jih.

Videa dne –⁠ posádka BMP bojuje o život; tanková bitva; práce posádky těžkého ruského minometu; ruský tank přežije minimálně dva zásahy; ukrajinský dron natočil raketu, která ho těsně minula.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 4. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Pssst! Úderné video zahájilo velké ticho. Během víkendu ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo video, které lze interpretovat jediným způsobem –⁠ jako předzvěst útoku. Mnozí vojáci různých druhů zbraní na něm s prstem na rtech odkazují na totéž: „Pssst!“ Na konci se objeví dva odkazy: „Plány mají rády ticho“ a „Neoznámíme, že to začalo.“

Ministr obrany Olexij Reznikov 35sekundové video (na jehož konci se objeví stíhačky F-16, což je krajně zajímavé a velký námět na spekulace, zda už je Ukrajinci nemají) sdílel s veršem hitu Enjoy the Silence od Depeche Mode: „Words are very unnecessary / They can only do harm –⁠ Slova jsou zbytečná / Mohou jen ublížit.“

V době, kdy to Reznikov v neděli odpoledne udělal, už různé ruské zdroje několik hodin šířily zprávy o ukrajinských útocích, které Rusové označili za začátek očekávané ofenzivy. Jelikož Ukrajinci vzali výzvu k mlčení smrtelně vážně, nějakou dobu budeme odkázáni zejména na informace z Ruska. Ty tvrdí, že „to“ právě v neděli začalo. A v pondělí pokračovalo ještě intenzivněji.

Podle Rusů už ofenziva začala. Dá se jim věřit? S