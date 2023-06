Konzervativci se budou muset rozhodnout, jak to mají s demokracií

Na základních školách v Miami (Florida) vyřadili předminulý týden z osnov báseň Amandy Gorman, kterou přednesla na inauguraci prezidenta Joea Bidena v lednu 2021. Za poslední dva roky vyřadili ve školách na Floridě, kde je guvernérem republikánský kandidát na prezidenta Ron DeSantis 500 knih. Je to další z mnoha příkladů, kdy se americká pravice ve vztahu ke svobodě neliší od americké levice, která také vášnivě cenzuruje (zejména na univerzitách).

Na Slovensku se více daří konzervativcům. Od omezení sexuální výchovy na školách až po vyřazení knihy Petra Pištěnka a Dušana Taragela Sekerou a nožem z povinné četby maturantů (cenzorský seznam je však podstatně delší). K němu je třeba připočítat další úspěchy: odmítnutí Istanbulské úmluvy či práv LGBTQ+ lidí na legální život v párech.

Vypadá to jako vítězná vlna konzervatismu, ale vše lze chápat i jinak: paradoxně to svědčí o úspěchu liberální demokracie. Ta totiž ve jménu lidských práv postupně zbavuje různé skupiny lidí společenského útlaku. Liberálové to chápou jako pokrok, konzervativci jako cestu do záhuby.

Proto je cílem konzervativců tento vývoj zvrátit či alespoň zastavit. Otázkou je, zda jsou ochotni tomuto cíli obětovat i samotnou demokracii. Odpověď možná neznají ani oni sami, ale pokud chtějí zůstat demokraty, budou se muset smířit s tím, že stále detailnější uplatňování lidských práv nezastaví, neboť takový vývoj je v povaze samotné demokracie.

