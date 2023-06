Komu patří Česko: Mezi největšími majiteli staveb jsou dráhy, Švédové i rybářství

Jak spolu souvisejí nedostupnost bydlení a skupování bytů jako investice? Co s rozvojem českých měst udělají výrobní a logistické parky? A kolik metrů čtverečních takové plochy vůbec zabírají na okrajích měst? Kdo jsou největší vlastníci bytů, domů a dalších staveb v Česku? Kdo jsou cizinci skupující celé developerské projekty? A co když vůbec nevíme, kdo je vlastníkem? Na tyto otázky se zaměřili novináři Investigace.cz v rámci projektu Komu patří Česko, který nyní startuje.

Kdo má nejvíc nemovitostí v Česku?

Mezi největší majitele staveb v Česku rozhodně patří České dráhy se svou sítí nádraží. Velkými vlastníky jsou také obchodní řetězce, například Lidl, Kaufland, Billa, Penny, Albert či Tesco, ale i skupina COOP (Svaz českých a moravských spotřebních družstev), která provozuje prodejny pod názvy Coop, Jednota, Tuty či Konzum.

Jak se obchodní řetězce šířily nejen Českem, ale také dalšími postkomunistickými státy, Slovenskem, Maďarskem a Polskem, přiblížíme díky loni vydané studii Thirty years of retail transformation in V4 countries (Třicet let transformace maloobchodu v zemích V4), na níž se podíleli akademičtí pracovníci z univerzit v Brně, Bratislavě, Varšavě a z maďarského Miškovce.

„Vzhledem k neexistenci regulačních mechanismů z hlediska urbanistického projektování či územního plánování se nadnárodním obchodním řetězcům otevřela možnost prakticky bezproblémové expanze na český trh, čehož tyto podniky bohatě využily. Od poloviny minulého desetiletí lze hovořit o fázi konsolidace, kdy největší společnosti posilují své pozice na maloobchodním trhu, přičemž se dynamika jejich růstu snižuje, někteří významní hráči české prostředí opustili a trh se postupně stabilizuje. Tato etapa ještě není zcela dokončena,“ popisuje situaci vzhledem k rozvoji měst zmíněná studie.

Průmyslové parky rostou

Zatímco budování obchodních center je v Česku už za zenitem, rozvoj průmyslových, logistických a výrobních parků za městy pokračuje. Objem těchto prostorů se mezi lety 2011 a 2021 více než zdvojnásobil, momentálně se nabízí k pronájmu plocha větší než 11 milionů čtverečních metrů. Mezi vlastníky průmyslových parků kraluje společnost CTP Invest, kterou spoluvlastní nizozemský podnikatel Remon Vos, jenž se do Česka přestěhoval v 90. letech. Pětici největších majitelů dotvářejí firmy Prologis Czech Republic, P3 Logistic Parks, Accolade Holding a VGP – industriální stavby.

Těchto pět subjektů vlastnilo na začátku letošního roku 7,5 milionu metrů čtverečních, tedy zhruba tři čtvrtiny