Umělá inteligence nás přinutí hledat nový smysl života. Konec „společnosti práce“ je pastí i výzvou

Esej Karla Hlaváčka: Člověk se po staletí snaží, aby za něj co nejvíce jeho práce převzaly nejrůznější vymoženosti. Přitom si ale práci (v uplynulém století i zábavu) osvojil jako hlavní smysl života. Jednou z nejdůležitějších vymožeností posledních desetiletí je umělá inteligence, která však v dohledné době mnoho lidí o práci připraví a udělá z nich „zbytečnou třídu“. Co to bude znamenat, co se nutně změní a kde hledat nový smysl existence?