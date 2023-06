České politické strany se roky melou v jednom mixéru. Zejména mladí jako by pro ně neexistovali

Pravici zjednodušeně a pozitivně vnímám jako důraz na odpovědnost za svůj život, na práva jednotlivce. Levici jako důraz na odpovědnost za druhé, za celek, za slabší, na péči o společné statky. Levice je sociálně citlivější a inklinuje k pokroku, ke změnám. Pravice je konzervativnější, do změn se nehrne.

V Česku toto dělení nabralo jiný směr za opoziční smlouvy v letech 1998 až 2002, kdy ČSSD s ODS podvedly voliče a spojily se. Jejich tehdejší šéfové Miloš Zeman a Václav Klaus hodili pravici a levici do mixéru a vyrobili koktejl, který svým způsobem přetrval. Viz třeba fakt, že za vlády Andreje Babiše byla superhrubá mzda zrušena ve spolupráci s ODS. Bylo to levicové? Ne, snižovaly se daně. Bylo to pravicové? Ne, bylo to rozpočtově neodpovědné.

Další splývání pravice a levice nastalo, když se ve vládě