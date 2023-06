Vaše dítě vysedává u počítače a hodiny hraje hry. Kdy zakročit a jak to udělat?

Zná to většina rodičů. Vaše dítě vysedává před monitorem počítače a hodiny hraje hry, kterým nerozumíte a vlastně ani nevíte, jestli jim rozumět chcete. Jakmile váš potomek zapne počítač, nevidí, neslyší, zapomene i na to, že má hlad, natož na to, že by měl plnit nějaké povinnosti. Hraje s lidmi, které jste v životě neviděli, a vypadá to, že seznam jeho životních priorit se smrskl na jedinou položku – počítačové hry.

A vy si najednou vůbec nejste jistí, jestli má hraní ještě pod kontrolou. Chápete, že většina jeho vrstevníků je na tom podobně, a nechcete ho vyčleňovat z kolektivu, ale zároveň byste si náplň jeho volného času představovali výrazně jinak.

Co je ještě normální, kdy už byste měli zakročit a jak čas před monitorem regulovat, aby to nebylo kontraproduktivní?

Zákazy nic nevyřeší

V roce 2019 zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti závěry výzkumu, který mapoval hraní počítačových her mezi dětmi a mladistvými. Mimo jiné z něj vyplynulo, že sedmnáct procent dospívajících ve věku mezi 11 a 19 lety tráví hraním digitálních her čtyři a více hodin denně. V průměru potom dospívající hrají 1,6 hodiny v pracovní den a o víkendu 2,37 hodiny.

Zdá se vám to moc? Nebo naopak málo? Na tom, kolik času by ideálně měly děti před monitorem strávit, se