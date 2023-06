Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí ze čtvrtka 1. června. Situace na některých místech již může být jiná.

Rusové postoupili o pár metrů v Marjince, Ukrajinci se posunuli u Vuhledaru. V Bachmutu a jeho okolí boje ustaly. Ve čtvrtek o tom hovořil i ukrajinský generál Olexander Syrskyj, podle kterého jde o krátkou přestávku, než se věci opět rozeběhnou.

Dnes se proto podíváme na dvě místa bojů, která jsou relativně blízko sebe a ve čtvrtek tam došlo ke změnám – Marjinka a Vuhledar.

O Marjince už byla řeč mnohokrát; Rusové ji zcela zničili a boje se nyní vedou jen o zbořeniště. Zhruba desetitisícové město bylo před 24. únorem 2022 rozděleno zhruba na dvě poloviny. Takový byl výsledek bojů, které začaly v roce 2014. Ukazuje to mapa níže. Fialová část znázorňuje část okupovanou Rusy před začátkem invaze. Od té doby se snaží obsadit zbytek, ale za 15 měsíců velmi těžkých bojů obsadili pouze červené části. Vyšrafované části jsou územím nikoho, žluté plochy stále ovládají Ukrajinci.

Jak je vidět ze samotného města, tedy jeho pozůstatků, zůstává jim už jen zlomek. Ale ještě jednou, rok a čtvrt ruských útoků znamenal postup o stovky metrů. Na jednom místě překonali 2,7 kilometru, což je maximum v této oblasti.

Pro Rusy je Marjinka aktuálně důležitá v tom, že po Bachmutu mohou oznámit dobytí dalšího města. V žádném jiném nejsou k „vítězství“ tak blízko. Ruská vojenská televize Zvezda včera dokonce uvedla, že „vrchní velitel Putin“ dal vojákům rozkaz Marjinku dobýt. Během pátku se objevily informace, že tam byli nasazeni Čečenci. Jelikož propaganda zapojila i Putina, zdá se, že si je jistá úspěchem.

