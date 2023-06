Trpělivost. Vyvíjení tlaku ze všech stran způsobí, že to praskne, míní ruský ekonom Milov

Přeložte do češtiny, co otevřeně říkají ruští politici o Ukrajině a o vás. To je nejlepší zbraň proti ruské propagandě, říká ruský ekonom a bývalý státní tajemník pro energetiku Vladimir Milov.

Naposledy jsme se setkali v jedné z moskevských kaváren během parlamentních voleb (jde o běžné označení, v Rusku ale volby neodpovídají standardu demokratických voleb, pozn. Deníku N) v roce 2018. „To byly ještě absolutní vegetariánské časy podle moderních standardů,“ směje se Vladimir Milov.

Ruský ekonom a otevřený kritik Putinova režimu dnes žije v politickém exilu a do Moskvy se v nejbližší době nechystá. Několik jeho kamarádů a známých bylo od té doby odsouzeno k dlouholetému vězení. Setkali jsme se na konferenci Globsec v Bratislavě a povídali si o tom,

jak prožívá útoky dronů v Moskvě ruská elita;

jak se Putinovi podařilo ji izolovat a vystrašit;

o základním poválečném scénáři pro Rusko;

v čem si podle něj Putin myslí, že má stále navrch oproti Západu;

proč je podle něj šance, že bude sesazen, nulová;

proč ani úspěšná ukrajinská ofenziva nemusí znamenat konec války;

jak se nejlépe bránit ruské propagandě;

kde se mohou Ukrajinci na Krymu zaseknout;

proč pro Putina nemusí dávat smysl nasadit jadernou zbraň.

Co si myslíte o nedávných útocích dronů v Moskvě? Mohla by za nimi být Ukrajina?

Určitě to byl někdo spojený s Ukrajinou, možná nějací sympatizanti v Rusku. Jsem přesvědčen, že je za tím ukrajinská strana.

Drony už zasáhly dokonce i Kreml. Je to pro Putinův režim ponižující?

Rozhodně. Když před měsícem zasáhly drony Kreml, trefily přesně budovu, kde sedí vedení prezidentské administrativy. V té části sídlí Rada národní bezpečnosti a její aparát. Jsou tam kanceláře jejího předsedy Nikolaje Patruševa, někde přímo pod tou zasaženou střechou, takže je to mimořádně ponižující.

Mám stále své zdroje ve vládních kruzích, protože jsem šest let pracoval ve vládě, a přestože se to režim snaží bagatelizovat, myslím si, že to bere velmi vážně. Putin by měl Kreml lépe hlídat. Psychologicky je to velmi důležité.

Pochmurná nálada v Moskvě

Někteří ruští představitelé volali po tvrdé odpovědi, Jevgenij Prigožin se té reakci vysmál jako dětinské.

Byla dětinská, ale myslím si, že v Kremlu jsou velmi frustrovaní. Nemají představu jak reagovat, protože na veřejnosti se tvářili jako neporazitelní – a najednou dron zasáhne právě tu budovu, kde sedí celé vedení kremelské administrativy a Rada národní bezpečnosti.

Když tedy stále máte mezi ruskou elitou kontakty, jaká je tam nálada?