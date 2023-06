Politická Pointa N: Stabilní vládní koalici čekají těžké testy

Ministerstvo financí předložilo průběžnou zprávu o přípravách státního rozpočtu na příští rok. Popsalo v ní možné cesty, kde by Fialův kabinet mohl ještě letos škrtat. Proti se už ohradili dva vicepremiéři, a koalici tak čeká těžké vyjednávání. To platí i pro Sněmovnu, kde se poprvé od voleb otevřelo téma manželství pro všechny. A jiskří to zejména mezi poslanci vládní koalice, ANO zatím vyčkává.