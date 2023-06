„Nač ten brek? Byl to srandy kotec.“ (Nejen) Čtvrtníček, Šteindler a Vávra po 30 letech vzpomínají na Českou sodu

„Je otázka, jestli by to šlo dneska. Umíte si představit, že by třeba dnes v obraze vystupoval Miloš Zeman z letadla pod titulkem ‚Nový český film: Návrat idiota‘?“ Ústřední herečtí protagonisté Petr Čtvrtníček, David Vávra a Milan Šteindler, vedoucí tvůrčí skupiny Čestmír Kopecký, dramaturg Milan Tesař a iniciátor a vedoucí projektu Fero Fenič vzpomínají na Českou sodu. Kultovní satirický pořad se začal vysílat přesně před třiceti lety.