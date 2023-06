Největší summit, jaký kdy chudá země zažila, jako vzkaz Rusku: Moldavsko není samo

Setkání lídrů 47 zemí včetně českého premiéra Fialy bylo velkou logistickou výzvou, se kterou Moldavsku výrazně pomáhala Francie. Úřady dočasně uzavřely silnice v okolí hlavního města, u kterých byli vidět jen policisté, dobrovolníci a malá skupina aktivistů s vlajkami Evropské unie.

Pokud chtěli místní z okolí Kišiněva odejít z domu, potřebovali povolení. Moldavsko dnes vyhlásilo státní svátek.

The grounds of Mimi Castle in the Moldovan village of Bulboaca has played host to Europe's leaders who have come together for today's #EPCMoldova summit.

It marks the biggest international summit in Moldova’s history. pic.twitter.com/ghuhv9U8Di

— EPCMoldova (@EPCMoldova) June 1, 2023