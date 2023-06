V rozpočtu zeje rekordní díra. Musíme šlápnout na brzdu a škrtat už letos, hlásí Stanjura

Státní kasa se dostává do čím dál větších problémů. Podle schváleného rozpočtu na letošní rok by měly celkové výdaje převyšovat příjmy o 295 miliard korun. Je ale čím dál pravděpodobnější, že schodek nakonec dalece přesáhne hranici 300 miliard. Vyplývá to z údajů o hospodaření státu za letošních prvních pět měsíců.

Výdaje státního rozpočtu od začátku letošního převýšily příjmy o více než 271 miliard. Pokud by tak stát chtěl slibovaný schodek za celý rok dodržet, musel by