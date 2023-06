Analýza: Za rok čeká střední školy ještě větší nápor, kraje hledají řešení

Řada deváťáků především v Praze, Brně a prstenci kolem hlavního města stále netuší, kam a zda vůbec v září nastoupí na střední školu. Na základkách letos končí demograficky nejsilnější ročník za posledních třicet let, a v některých regionech je proto obrovský přetlak. Podle dat ministerstva školství bude ale v příštích letech opouštět základní školy ještě víc dětí, zájem zejména o maturitní obory bude ještě větší. Přinášíme konkrétní čísla.

Na základních školách letos studuje zhruba milion dětí. Z toho je v devátých třídách podle údajů ministerstva školství 105 581 žáků. Demograficky je sice ročník 2008 nejsilnější za posledních třicet let, většina dětí narozená od září do prosince 2008 ale do deváté třídy teprve nastoupí.

Zhruba každý pátý žák v České republice má navíc odklad, přibyly desítky tisíc ukrajinských dětí; následující ročníky tak nyní navštěvuje ještě větší počet žáků.

Problém s kapacitami středních škol tedy letos zdaleka neskončil, nejhorší situace se očekává