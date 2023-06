Demokracie, která vyzdvihuje hlavně individualismus, může společnost zničit, varoval po návratu z amerického exilu

Seriál Česká inteligence: Jeho filozofický návrat domů po roce 1989 se kolegům ze začátku jevil jako zklamání. I lidé jemu myšlenkově blízcí, jako filozof Ladislav Hejdánek, čekali, že přiveze tu nejnovější americkou filozofii; už proto, že se jí venku čtyřicet let zabýval. „Mluví o vážných věcech a říká to tak jednoduše, jak je to jen možno, aby to každý člověk bral. Není však zájem,“ bručel Hejdánek rozpačitě. Časem se však ukázalo, že v textech a přednáškách tohoto velmi neokázale (a tedy neamericky) působícího člověka s patriarchální bradkou to soudobé světové myšlení obsaženo bylo. Jen mělo trochu nečekanou podobu.