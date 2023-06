Česko-slovenské slovo týdne: bramborová medaile vs. zemiaková medaila

grafika

Pár slov o sousloví bramborová medaile

Tentokrát to na hokejovém šampionátu nestačilo ani na čtvrté místo, to brali Američané. Tak snad příště.

Znáte to – bramborová medaile. Nikdo ji nechce. Jako by byl větší úspěch skončit pátý, protože čtvrtý, jémine, to jsou přece ty brambory. Když jsem to ještě jako prcek poslouchal, nešlo mi to na rozum. Říkal jsem si, co asi těm lidem na bramborách vadí?

U nás doma byly brambory jednou z oblíbených pochoutek – však jsem taky ze severu Moravy, bramborového kraje, že ano. Prostě kobzole, kam se podíváš. Nadité pytle ve sklepě a skoro každý den na talíři.

Když mi chtěl táta udělat radost, hodil pár vařených brambor na pánvičku a pak mi je naservíroval k večeři s mlékem nebo kefírem. Ha! A žena si ze mě dodnes utahuje, že i koprovou omáčku jím s vařenými brambory. (Jen tu svíčkovou zatím trpím s knedlíky.)

A přesto – co se medailí týká, jsou brambory něco nechtěného. Holenku, kdybych se měl držet příloh, rozděloval bych spíš medaile knedlíkové. Ale uznávám: k plackám, jakože medailím, mají brambory blíže.

Jenže zase – o bramboráky byla vždycky rvačka a nad čtvrtým flekem se div nepláče. To také nesedí. Ani na táborech jsme si jako děti nevyráběli z brambor medaile – razítka ano, ale na medaile, to by jich byla škoda. Raději jsme je zdlábli.

Osobně bych se zasadil o to, aby se v rámci zlepšení renomé čtvrtého místa rozdával alespoň pytel brambor na sportovce – když už to teda necinklo, může mít aspoň fajn brsalátek, brkašičku nebo třeba vařbramboru.

Může si udělat hranolky (mužského i ženského rodu, jak je libo) nebo bramboráčky. Může si zkrátka udělat bene. Jo, a místo šáňa by se k čtvrtému flíčku mohl závodníkům stylově podávat rovnou tuzemák. Třeba by pak – jak občas zaznívá otřepaná sportovní fráze – měla bramborová medaile opravdu cenu zlata.

Čech o sousloví zemiaková medaila

Tak alespoň že slovenští bratři (a sestry) to vidí stejně: i oni za čtvrté místo rozdávají brambory. Tedy pardon – zemiaky. Přitom v jiných zemích patří ke čtvrtému fleku třeba cínové (Řecko), dřevěné (Rusko) nebo plechové (Německo) medaile.

A když už vybrat nějakou tu pochutinu, je cítit snaha aspoň to těm čtvrtým trochu osladit – například čokoládou, jako to dělají Španělé nebo Francouzi.

Ale zpět. Osobně mi přijde o fous přiléhavější použít zemiaky než brambory – zemiaky mnohem přímočařeji odkazují k půdě, zemi, ve které rostou.

Když se snažíte posunout aspoň k bronzu, musíte rýt držkou hodně v zemi. Dáte do toho všechno a někdy to vyjde, někdy ne – zemiaková medaile tak může být fajn připomínkou, že jste to aspoň zkusili.

Martin Kavka, zakladatel online slovníku Čeština 2.0, spoluautor knihy Hacknutá čeština