Piráti na Praze 1 nedojednali novou koalici, strana je vyloučila. Bodeček zvažuje odchod i z magistrátního klubu

O vyloučení místostarosty Prahy 1 Davida Bodečka, radní pro sociální oblast Ivany Antalové a uvolněného člena zastupitelstva Martina Ardena dnes rozhodla rozhodčí komise. Všichni tři členové strany podle ní nedokázali vyjednat novou koaliční dohodu, což jim strana už dříve zadala.

Celý spor vznikl po podzimních volbách, kdy se členové místní organizace nedokázali dohodnout na tom, v jaké koalici na radnici usednou. Část Pirátů chtěla vládnout společně s Prahou 1 sobě Pavla Čižinského a uskupením My, co tady žijeme –⁠ dohromady by měli 15 z 27 mandátů –⁠, část členů kolem Bodečka preferovala spojenectví s nynějšími partnery z ODS, TOP 09, ANO a uskupením Rezidenti 1.

Bodeček nakonec v místní organizaci prosadil svou a získal souhlas uzavřít koalici výměnou za dva posty v radě. Jenže Celostátní fórum souhlas nejprve pozastavilo a pak úplně zrušilo. Navzdory tomu Bodeček a jeho společníci hlasovali na zastupitelstvu pro vznik nového vedení první městské části.

Kritikům angažmá Pirátů na radnici Prahy 1 vadila mimo jiné spolupráce s trestně stíhanými zastupiteli za ODS, vliv bývalého starosty Filipa Dvořáka na občanské demokraty v této části města a vysoký počet placených funkcí, které si mezi sebe politici rozdělili.

„Je to nespravedlnost“

Spor se tak už na konci roku dostal k rozhodčí komisi, která v únoru rozhodla o podmínečném vyloučení všech tří členů. Napravit to mohli tím, že se svými koaličními partnery vyjednají novou smlouvu tak, aby její verzi schválily stranické orgány. To se nestalo, a proto je stranické orgány vyloučily.

„Odpůrci se dopouštějí maření