Česko si z Bruselu nakonec půjčí 170 miliard. Peníze dostanou senioři i studenti

Vláda by měla příští týden definitivně schválit půjčku z Národního plánu obnovy. Prostřednictvím Evropské komise si nakonec půjčí zhruba sto sedmdesát miliard korun, zjistila redakce z vládních dokumentů, které má k dispozici. Část použije na různé granty a další pak poskytne žadatelům jako výhodné půjčky. Schvalování přitom doprovázejí zmatky a nedorozumění napříč ministerstvy. Česko tento dluh začne splácet za deset let.

Kabinet Petra Fialy (ODS) nakonec využije možnost půjčky s velmi výhodnými podmínkami z unijního Nástroje pro oživení a odolnost (RRF, Resilience and Recovery Fund), což předešlá vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla. Peníze z RRF přitom Česko už začalo čerpat prostřednictvím grantů, které směřují na projekty z takzvaného Národního plánu obnovy.

Vláda chce půjčené peníze použít především na investice do energetické bezpečnosti. Patří mezi ně například rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL) nebo výstavba česko-polského plynovodu Stork II. Čtyřicet pět miliard by také mělo směřovat do takzvaného fondu vzdělávací infrastruktury, ze kterého by chtěl ministr školství Mikuláš Bek stavět školní budovy či poskytovat dotace samosprávám.

Český plán obnovy Evropská komise už jednou ke schválení doporučila a následně ho posvětily i členské státy v rámci Rady EU. Vzhledem ke změnám a připojení části s půjčkou se ale tento proces musí zopakovat. Aktualizaci po schválení vládou, naplánovaném na 7. června, musí doporučit Komise a následně posvětit i členské státy. Před samotným doporučením ještě proběhnou finální konzultace s evropským orgánem, řekl Deníku N mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík.

Kvůli změnám musí být plán změněn v oblasti grantů i v části týkající se nové půjčky. „Aktualizovaný Národní plán obnovy bude oproti původnímu z roku 2021 zahrnovat navýšení grantové části o cca 15,4 miliardy korun, navýšení grantové části na posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti o cca 16,3 miliardy korun a navýšení o úvěrovou část ve výši cca 170 miliardy korun,“ napsala redakci tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti Veronika Lukášová.

Jednotlivá ministerstva a další zapojené organizace dostaly materiál k aktualizaci Národního plánu obnovy k připomínkovému řízení už před několika týdny, údaje o půjčce se v něm ale lišily o desítky miliard. Zatímco