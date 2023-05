Sněmovna začala projednávat manželství pro všechny. Poslanec ODS předznamenal debatu „vtípkem“ o teplárnách

Sněmovna začala projednávat novelu občanského zákoníku, která by zaměnila slova „muž a žena“ za „dva lidé“, a umožnila tak uzavírat manželství i párům stejného pohlaví. Debata však dnes trvala jen zhruba půl hodiny.

Celé dopoledne nebylo jasné, jestli se tento bod dnes na jednání dolní komory Parlamentu vůbec dostane. Na 13.45 byl totiž pevně zařazený další bod.

Podle některých koaličních poslanců se řada zákonodárců z ODS snažila svými vystoupeními zabránit projednání manželství pro všechny.

„Nechci to komentovat. Kdo se na to podívá, bude mu jasné, o co šlo,“ okomentoval situaci pro Deník N předkladatel návrhu Josef Bernard (za STAN). Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy však žádné obstrukce z jejich strany neprobíhaly.

„Já si myslím, že to je zbytečná hysterie. Když se podíváme na dnešní dopoledne, byla většina vystoupení opozičních poslanců. Vystoupilo několik našich poslanců, já jim v tom nemůžu bránit,“ podotkl Benda.

Během jednoho vystoupení týkajícího se investičních pobídek si poslanec Václav Král (ODS) neodpustil homofobní vtip. „Tak já jsem o teplárenství