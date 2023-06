V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Ženy ve vědě obecně překonávají víc překážek (podrobněji viz níže rámeček Hlavní překážky) než muži. Ale je žena-matka-vědkyně ještě specifičtější kategorie?

Je. Rozhodně. Začíná to už na symbolické úrovni. A je úplně jedno, jestli žena už matkou je, nebo není, ale vždy se předpokládá, že jí bude. Existuje velmi silný stereotyp, který se týká mateřství. V literatuře se hovoří o zdi mateřství a my to vidíme i z výzkumů u nás.

V Česku existuje předpoklad, že se žena stane matkou. A když se matkou stane, nemůže už nikdy být stoprocentní vědec, protože svoji pozornost bude muset vždycky rozdělit mezi rodinu a práci. Pokud tohle dělení provádí, nemůže už nikdy dosáhnout na špičku.

A to je hluboce zakořeněné. Takže v podstatě každá vědkyně-matka musí všem dokazovat, že to zvládne.

Série rozhovorů o postavení žen a matek ve vědě vznikla ve spolupráci s magazínem českých vysokých škol Universitas. Čtěte také rozhovor s chemičkou Hanou Macíčkovou Cahovou a ekoložkou Kateřinou Sam.

To byla ta symbolická rovina. A dál?



Vědecký systém je historicky nastavený podle mužských zkušeností a biografie. Nepočítá se s kariérní přestávkou, nikdo ani nepřemýšlel o tom, že během života může přijít doba, kdy se někdo stará o někoho jiného.

Ve vědě, jak je nastavená, se počítá s prací 24/7, nikoliv s kombinací práce a osobního života. Potřebujete-li kombinovat, jste anomálie. Legislativně je to sice pokryté, ale systém jako celek ve skutečnosti nepočítá s tím, že se musí zohlednit, jestli a kdy jsou dostupné jesle a školka, že v některých případech nemůžete do laboratoře, když jste těhotná, mítinky začínají pozdě odpoledne, na konference se vyjíždí v neděli…

V jednom rozhovoru mám vševypovídající citát zasloužilého vědce, který mluví o tom, že „postdok musí nechat duši ve vědě“. Prý to „není workoholismus, jinak to nejde“. Doptávám se: „Co když přijde rodina a člověk se musí taky starat?“ Přehodí na úplně jinou myšlenkovou kolej a říká: „Není vyšší priorita než děti. Jen kvůli vědecké kariéře na rodinu zapomenout nejde.“ Ale pak sám pokračuje: „Podpora ze strany rodiny je nutná, moje děti si nedovedou představit, že bych dělal něco jiného, než pracoval.“ To vše v jedné odpovědi.

Péči o děti automaticky převzala manželka, že?

Ano. Mám spoustu výpovědí seniorních vědců, zejména přírodovědců, kteří naznačují, že děti