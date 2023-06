„Jsme tu pro každého, kdo chce zažít něco nevšedního.“ Nebojte se nudy, Pražské Quadriennalle láká na velmi živý zážitek

„Návštěvník kolikrát ani nebude vědět, co je předem připravené a co je součást života,“ láká umělecká ředitelka festivalu Pražské Quadriennale na letošní ročník. Co si letos nenechat ujít a čím má akce šanci oslovit širší veřejnost? Ponořte se do zážitku, Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru se dotkne všech vašich smyslů.