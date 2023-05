Vývoj bojů (461. den): Storm Shadow několik dní po sobě ničí ruské zázemí

Ruské jednotky nyní každý den zažívají to, co předcházelo jejich porážkám na podzim 2022.

Na jižní Ukrajině byly přívalové deště a bleskové záplavy – ofenzivu neovlivní.

Je Putin šílený, nebo je jen šíleně podlý lhář?

Mapy dne – co vidí radar Panciru před Moskvou + místa ukrajinských úderů během úterý.

Videa dne – záplavy; Putin lže; nové video z útoku Storm Shadow u Mariupolu.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 30. května. Situace už může být na některých místech jiná.

Ruské jednotky každý den zažívají to, co předcházelo jejich porážkám na podzim 2022. Všechny události související s válkou z posledních dnů jsou přípravou na ukrajinskou ofenzivu.

Přestože spolu na první pohled nemusejí souviset, každá z nich je součástí plánu, jehož splnění se podle představ ukrajinského generálního štábu projeví na výsledku blížícího se útoku. Počínaje nájezdem do Belgorodské oblasti přes útok dronů na Moskvu až po stále více úderů do zázemí ruské armády na okupovaném území.

Výpady na ruské území mají za cíl odlákat část jednotek z Ukrajiny. Útoky dronů mají velmi pravděpodobně přimět ruské velení, aby stáhlo z fronty část protiletadlových systémů, ale i otřást důvěrou v Kreml.

No a údery proti štábům, skladům a kasárnám přímo oslabují ruské jednotky, které mají ofenzivě čelit. Řekl to i Michajlo Podoljak, poradce Volodymyra Zelenského: „Vše, co se nyní děje, je předzvěstí protiútoku, jeho nezbytným předpokladem.“

K přípravě na ofenzivu patří také stupňování psychologické války. Její součástí se stal také americký republikánský senátor Lindsey Graham. Po návštěvě Kyjeva a rozhovorech s nejvýše postavenými Ukrajinci prohlásil, že Rusy čeká „nepříjemné probuzení“, a dodal: „V nadcházejících dnech uvidíte působivou demonstraci síly Ukrajinců.“

Nevíme, co přesně tím myslel, ale ruské jednotky na Ukrajině už mají základní představu, co mohou čekat. Od poloviny května, kdy Británie oficiálně potvrdila dodání střel Storm Shadow, začala ofenziva ze vzduchu s použitím této moderní zbraně, proti které ruská armáda zatím nemá obranu.

Ruské ministerstvo obrany sice tvrdí, že několik střel Storm Shadow již sestřelilo, ale chybějí o tom jakékoli důkazy. Naopak přibývají důkazy, že