Popírači existence Česka jsou velmi, velmi marginální. Není to nic, co by sami vymysleli, říká politoložka

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak silná je odnož extremistů odmítajících existenci ČR?

Hrozí, že spáchají nějaký vážný násilný čin?

Jaký je jejich vztah ke zbytku extremistické scény?

Jaké příčiny vedou k víře v bizarní konspirační teorii o neexistenci legitimních států?

Kde a jak vznikla extremistická odnož, která se vyznačuje především tím, že neuznává legitimitu normálních moderních států?

V současné době můžeme tyto tendence výrazněji pozorovat ve Spojených státech. Tam jde především o hnutí Suverénních občanů. Začali o sobě dávat silně vědět za doby prezidentování Donalda Trumpa.

V Evropě to je spojeno s Říšskými občany, což je zase pravicově extremistické hnutí v Německu a v Rakousku. Americká scéna s evropskou se zhruba posledních deset let navzájem hodně inspirují a ovlivňují.

V České republice to zatím nevyvolávalo velkou pozornost, ale jak se ukázalo u úterního soudu s Janou Peterkovou, určitou odezvu – byť nevelkou – mají tyhle myšlenky i u nás. Jak zapadají do kontextu celé dezinformační scény?

V tuhle chvíli mám spíš pocit, že to je prostě jenom další způsob, strategie nebo cesta, jak se vymezovat vůči současnému režimu právě na základě inspirace ze zahraničí. Suverénní občané a Říšští občané byli relativně hodně medializovaní, takže se stali inspirací. To, co se děje u nás v rámci radikální nebo extremistické scény, nikdy nejsou věci, které by si oni sami vymysleli. Ve většině případů je tam zahraniční inspirace.

Dá se odhadnout síla tohoto hnutí nebo „podhnutí“?

U nás je to opravdu marginální záležitost. Nicméně po internetu v různých dezinformačních skupinách