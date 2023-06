Krátce poté, co se ministři obrany Číny a Japonska dohodli na horké lince, vplula do japonských vod čínská vojenská loď. Tváří v tvář čínské expanzi prochází Indo-Pacifik převratnou změnou, v níž se přeskupují bezpečnostní aliance, říká v rozhovoru s Deníkem N japonský bezpečnostní analytik Satoru Nagao. Tradiční systém, kde všichni závisejí na USA, už totiž nestačí.

Rusko pošle vojáky, kam může. Bohatá Čína na to jde chytřeji

Satoru Nagao je známý odborník na bezpečnostní politiku v Indo-Pacifiku, zaměřuje se především na obrannou spolupráci Japonska, USA a Indie. V rozhovoru se dočtete například:

o rabování válečných vraků

co dělají čínské vojenské lodě na dohled od Japonska

co je japonská, americká a čínská noční můra a jak to celé souvisí se strategií ostrovních řetězců

proč když spolu jednají Čína a Japonsko, je to, jako by hrály karty

co je to malacké dilema a proč kvůli němu Čína vyhazuje peníze z okna

a co dělat, když už tradiční spojenectví rychle rostoucí Čínu nestíhá.

Malajsijská pobřežní stráž nedávno zadržela čínskou loď, jejíž posádku obvinila z rabování lodních vraků z druhé světové války. Stalo se to asi sto kilometrů východně od pobřeží Malajsie a podle dostupných zpráv šlo o vraky britských válečných lodí, potopených krátce po útoku na Pearl Harbor. Británie počínání zadržené lodě odsoudila jako „znesvěcení válečného pohřebiště“ – a není to první taková událost. Jaký je japonský postoj?

Z hlediska oboru, kde působím – obrana a bezpečnost –, to zas tak závažný incident není. Na druhou stranu to hodně vypovídá o povaze čínské aktivity v Jihočínském moři. Čína proniká do vod okolních států, a rozšiřuje si tak své území.

Britský a čínský pohled na válečné vraky se liší, to je pravda. A rabování potopených lodí budí oprávněné obavy. Zbraně, které tam ti vybírači najdou, jsou příliš staré a k boji nepoužitelné, ale dají se využít jinak, stejně jako další materiál z lodí. Kovy (takzvaná předválečná ocel, pozn. red.) můžete recyklovat pro vlastní potřebu, případně výhodně prodat v návaznosti na poptávku. A poptávka mimochodem existuje i mezi sběrateli. Někteří za takové zboží zaplatí velké peníze.

Ale ještě důležitější jsou