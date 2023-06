Největší výrobce cigaret na světě se topí v korupci. Čistka v Čínském tabáku loví tygra za tygrem

Ču Ťien-chua byl už osmým rokem v penzi, když si ho zavolali. Jak tráví důchod, vyšetřovatele nezajímalo. Chtěli vědět, co se dělo předtím, v těch letech, kdy pracoval jako generální ředitel pobočky Čínské tabákové korporace (obecně známé pod zkráceným jménem Čínský tabák) v provincii An-chuej.

Jenže Ču Ťien-chua s vyšetřovateli spolupracovat nechtěl. Letos v únoru objevili jeho mrtvolu. Oběsil se u sebe doma.

Zlatý důl

Východočínská An-chuej patří k nejlidnatějším provinciím Čínské lidové republiky, ale dlouhá léta se počítala také mezi ty nejchudší a nejméně rozvinuté. To už dnes tak úplně neplatí, nicméně přesto An-chuej co do hospodářských výsledků stále bledne před svými bohatšími sousedkami Ťiang-su nebo Če-ťiang.

Ovšem existuje tam jedno průmyslové odvětví, které už dlouho platí za zlatý důl.

Čína produkuje nejvíc tabákových výrobků na světě a zároveň drží světové prvenství v počtu jejich konzumentů. Podle dat WHO žije v Číně asi 300 milionů kuřáků. To znamená, že skoro každý třetí kuřák na světě je Číňan – a zhruba každou třetí cigaretu na světě vykouří čínská ústa.

Kouří více než čtvrtina (26,6 %) všech Číňanů starších patnácti let; u mužů je to dokonce polovina. A ročně v Číně kouření zabije přes milion lidí. To je 3000 denně, varuje WHO.

I ti mrtví mají zásluhu na obřích výdělcích čínského tabákového průmyslu. Přestože kuřáků pomalinku ubývá – loňské odhady mluví o necelých 294 milionech, což je drobný pokles oproti statistikám WHO –, zisky naopak setrvale rostou.

Kolik zboží prodal, Čínský tabák nezveřejňuje. Ale hlásí celkový roční zdanitelný zisk. A ten před deseti lety čítal